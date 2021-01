Der FC Red Bull Salzburg wird wohl demnächst einen weiteren Abgang verkünden. Wie Christoph Freund am Dienstagvormittag bei einem Pressegespräch mitteilte, steht Majeed Ashimeru vor dem Absprung aus der Mozartstadt. Man befinde sich mit einem Verein "in finalen Gesprächen. Es wird wahrscheinlich so kommen, dass er uns verlassen wird", verriet der Sportchef des Serienmeisters.

"Wenn nichts mehr dazwischenkommt, wird er den Verein verlassen"

In den nächsten Tagen sollen die Vertragsmodalitäten geklärt werden. "Wenn nichts mehr dazwischenkommt, wird er den Verein verlassen", stellte Freund klar.

Um welchen Verein es sich handelt, wollte Freund nicht verraten. Laut GHANAsoccernet soll Majeed Ashimeru an den RSC Anderlecht verliehen werden. Der belgische Traditionsklub dürfte sich zudem eine Kaufoption gesichert haben.

Der 23-Jährige war im Sommer 2017 aus seiner Heimat Ghana nach Salzburg gewechselt. Bis dato hat der Mittelfeldspieler 42 Pflichtspiele für die Salzburger Bullen absolviert.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Philipp Brem