Der SKN St. Pölten hat einen Eigenbauspieler langfristig an den Verein gebunden: Der Klub zog bei Christoph Messerer die vereinsseitige Option, wodurch sich der Vertag des Mittelfeldtalents um zwei Jahre bis Juni 2022 verlängert. Messerer absolvierte in der letzten Saison 14 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft des SKN St. Pölten. Zudem wird der 19-Jährige bis zum Saisonende an den SV Horn ausgeliehen.

Stimmen zum Transfer

„Mit Christoph Messerer haben wir einen jungen Spieler verpflichtet, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt und bereits Bundesligaerfahrung sammeln konnte. Messi ist ein dynamischer, hungriger Spieler, der uns mit diesen Attributen sicher weiterhelfen kann. Wir sind davon überzeugt, dass er unserem Spiel die nötige Dynamik verleihen und sich in diesem halben Jahr gut weiterentwickeln wird“, sagt Andreas Zinkel, Geschäftsführer des SV Horn.