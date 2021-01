Schlechte Nachrichten für den FK Austria Wien: Die Veilchen müssen wochenlang auf Kapitän Alexander Grünwald verzichten. Der Kärntner musste am Dienstag nach einem Zweikampf das Training abbrechen. Der 31-Jährige verletzte sich am rechten Sprunggelenk, zog sich am Außenband und Syndesmoseband eine schwere Zerrung zu.

Zehn Austria-Profis verletzt bzw. angeschlagen

Eine Operation bleibt Grünwald erspart. Dennoch müsse man "von einer vier- bis sechswöchigen Wochen Pause ausgehen", gibt die Austria bekannt.

Mittlerweile sind es zehn Profis, die der Wiener Austria aktuell nicht zur Verfügung stehen (Große Verletzungssorgen bei der Wiener Austria).

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller