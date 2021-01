Red Bull Salzburg hat das zweite Testspiel des heutigen Tages verloren. Die Bullen mussten sich am heimischen Trainingsgelände der WSG Tirol geschlagen geben. Das Tor für Salzburg erzielte Karim Adeyemi (44.), für die Tiroler waren Zan Rogelj (24.) und Nikolai Frederiksen (55., 86.) erfolgreich.

Jesse Marsch resümiert: "Gegen Vorwärts Steyr waren wir von Beginn an sehr aufmerksam und sehr konzentriert. Auch wenn es vor der Pause durchaus schwierig war, sind wir mit einer Führung in die Pause gegangen. In der Halbzeit haben wir darüber gesprochen, dass wir im letzten Drittel noch sauberer spielen müssen, was uns dann gut gelungen ist. Wir haben nicht nur mehr Tore gemacht, sondern auch zu null gespielt. Wir sind sehr zufrieden mit diesem ersten Match.Auch das zweite Spiel war nicht schlecht. Wir hatten viele Chancen in beiden Halbzeiten. Für unsere junge Mannschaft war das ein guter Test, aus dem wir viel lernen können.“

Indes musste sich auch der SKN St. Pölten geschlagen geben. Die Niederösterreicher verloren gegen Blau-Weiß Linz 0:1. Das Goldtor für den Zweitligisten erzielte Fabian Schubert.

Auch der TSV Harberg kassierte am heutigen Samstag eine Niederlage. Die Oststeirer mussten sich daheim dem SK Austria Klagenfurt mit 1:3 geschlagen geben. Fabian Miesenböck schoss die Kärntner bereits nach einer Minute in Führung. In der 59. Minute gelang Dario Tadic zwar der Ausgleich, doch Patrick Greil (61.) und Markus Pink (80.) sorgten für den 3:1-Erfolg für Klagenfurt.

Der SCR Altach wiederum verlor gegen den FC St. Gallen 0:2. Quintilla (24.) und Ribeiro (69.) trafen für den Schweizer Erstligisten.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter