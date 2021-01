Der FC Red Bull Salzburg vermeldet einen Neuzugang aus Kolumbien. Der 18-jährige Innenverteidiger mit dem klangvollen Namen "Lucho" Luis Fernando Vasquez Diaz unterschreibt einen Vertrag bis zum 31. Mai 2025. "Er wird voraussichtlich als Kooperationsspieler beim Erstliga-Klub SV Horn zum Einsatz kommen", schreiben die Bullen in einer Aussendung.

Luis Fernando Vasquez Diaz wurde am 3. Jänner 2003 in Kolumbien geboren. Zuletzt war der 1,92 Meter große Innenverteidiger in der Academia Alemana de Fútbol Popayán aktiv.

Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter