Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Patrick Möschl, der bereits von 2007 bis 2017 in Ried spielte, kehrt wieder ins Innviertel zurück. Möschl war bis Juni 2020 beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag und seither vereinslos. Der gebürtige Salzburger hat in seiner bisherigen Karriere 102 Spiele in der österreichischen Bundesliga absolviert. Zudem bestritt Möschl 30 Partien in der 2. deutschen Bundesliga.

Patrick Möschl: „Es ist sehr schön, wieder hier in Ried zu sein"

„Es freut uns alle sehr, dass Patrick Möschl wieder zur SV Guntamatic Ried zurückkehrt. Er ist damals von unserer Akademie zum Stammspieler in der Profi- Mannschaft aufgestiegen und wechselte dann in die 2. Liga in Deutschland. Dass er jetzt wieder bei uns spielt, ist für beide Seiten eine großartige Chance“, erklärt SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

„Es ist sehr schön, wieder hier in Ried zu sein. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Die SV Guntamatic Ried ist der Verein, bei dem ich groß geworden bin und ich Profi wurde. Für mich ist es natürlich sehr wichtig, dass ich endlich wieder spielen kann. Das Umfeld in Ried ist mir sehr vertraut. Ich kenne auch die Mannschaft und habe schon mit ihr trainiert“, sagt Neuzugang Patrick Möschl.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures