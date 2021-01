Am Freitag startet die Tipico Bundesliga ins Frühjahr 2021. Fans können beim Auftakt-Schlager zwischen Rapid und Sturm aufgrund des Lockdowns nicht dabei sein. Auch in den darauffolgenden Wochen werden die Fußballstadien in Österreich leer bleiben. Ein Zustand, der laut Christian Ebenbauer auch bis zum Ende dieser Saison anhalten könnte: "Es wäre keine Überraschung. Das ist ein realistisches Szenario, das muss man klipp und klar sagen", so der Bundesliga-Vorstand gegenüber der APA.

Ebenbauer hofft auf Zuschauer ab Finaldurchgang

Zuletzt hatte es noch Hoffnungen gegeben, dass nach dem Lockdown zumindest 750 Zuschauer zugelassen wären: "Das ist jetzt für einen längeren Zeitraum einmal begraben, dass wir vor Zuschauern spielen werden", weiß Ebenbauer.

Der Liga-Vorstand versucht jedoch optimistisch zu bleiben: "Ich habe noch immer die Zuversicht, dass im Finaldurchgang zumindest eine teilweise Öffnung möglich sein könnte."

Das von der Bundesregierung angestrebte "Reintesten" in Veranstaltungen sieht Ebenbauer als "eine Alternative, die man sich auf jeden Fall anschauen" müsse. Der Wiener weiß aber auch, dass dies aus organisatorischer und administrativer Sicht einen "Riesenaufwand" darstellt. Zudem würde bei geringen Zuschauerzahlen kein Plus herausschauen.

Ebenbauer: Corona-Schutzimpfung "notwendig und sinnvoll"

Der Corona-Schutzimpfung steht der Vorstand der österreichischen Fußball-Bundesliga positiv gegenüber. Diese sei "notwendig und sinnvoll". Ebenbauer hofft zudem, dass die Spitzensportler im ganzen Land "gleichzeitig" drankommen, wenngleich er keine Privilegien für Sportler einfordert.

"Dass die vulnerablen und systemrelevanten Gruppen als Erste durchgeimpft werden müssen, ist jedem klar und sinnvoll. Spitzensportler, die im Normalfall gesunde Menschen sind, sollen nicht anderen Bevölkerungsgruppen, für die der Impfstoff wichtiger ist, Impfdosen wegnehmen", bekräftigt der Liga-Boss.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak