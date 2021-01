Der SK Rapid Wien wird ab der Saison 2021/22 in Dressen des weltweit beliebten Sportartikelherstellers Puma auflaufen. Die Partnerschaft wurde für fünf Jahre abgeschlossen, nachdem der langjährige Vertrag mit dem bisherigen Ausrüster adidas in beidseitigem Einvernehmen auslaufen wird.

SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek: „Die Wahl des Ausrüsters ist für Fußballvereine mit einer so klaren Identität und Positionierung wie im Falle des SK Rapid eine wichtige Entscheidung. Nach einem umfangreichen Wettbewerb haben wir nun mit Puma und 11teamsports das bestmögliche Paket aus einem starken und weltweit renommierten Sportartikelhersteller und dem größten Online- und Teamsportspezialisten Europas gefunden. Wir freuen uns auf die zumindest fünfjährige Zusammenarbeit und auf innovative Projekte, tolle Produkte auch für unsere Fans und noch mehr Sichtbarkeit in ganz Österreich“.

„Wir bedanken uns bei adidas für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen rund zwei Jahrzehnten. Nun blicken wir einer neuen Ära mit Vorfreude entgegen und wir freuen uns, dass der SK Rapid auch in so herausfordernden Zeiten ein attraktiver Partner ist, wie das Interesse von potenziellen Ausrüstern gezeigt hat. Ich bedanke mich hier besonders bei den Teams rund um Marketing-Direktor Sebastian Pernhaupt und Sales-Direktor Christoph Schmidt für ihren Einsatz", fügt Peschek hinzu.

Kai Kuhlmann, Senior Teamhead Sports Marketing Central Europe bei Puma: „Wir sind stolz, als Premiumpartner mit dem SK Rapid Wien ab der kommenden Spielzeit gemeinsame Wege zu gehen. Mit 11teamsports werden wir die Ausstattung sämtlicher Mannschaften des Vereins erfolgreich und professionell gestalten. Unser Ziel ist es, dem Verein mit Leidenschaft und Expertise zu weiteren Rekorden zu verhelfen“.

Jürgen Dick, Teamhead Sales Puma Austria: „Mit dem SK Rapid Wien wird nun der erfolgreichste Verein Österreichs, mit einer unvergleichlichen Tradition und treuen Anhängerschaft, Teil der PUMA Familie. Unvergessen bleiben historische Siege über Ajax Amsterdam im Jahre 2015 oder Dynamo Dresden in 1985 und wir freuen uns auf viele weitere sportliche Highlights“.

Der Ausrüstervertrag umfasst neben der Produktion von Fanartikeln auch die Ausstattung der Profimannschaft des SK Rapid einschließlich Rapid II sowie aller Nachwuchsteams und des SK Rapid Special Needs Teams mit Trikots, Trainingsbekleidung und Accessoires. Außerdem werden Puma und 11teamsports offizielle Premiumpartner des SK Rapid. Nähere Informationen zu den neuen Trikots und weiteren Produkten folgen zeitgerecht!

Foto: Red Ring Shots