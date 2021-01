"Es warten ganz wichtige Spiele auf uns", weiß Peter Stöger vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr. Die Wiener Austria bekommt es heute um 17 Uhr auswärts mit der SV Ried zu tun. Die Veilchen müssen im Finish des Grunddurchgangs eine Serie starten, um es doch noch in die Meistergruppe zu schaffen. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt sechs Punkte.

Peter Stöger: "Das ist eine wichtige Phase"

Die ersten drei Partien gegen Ried, Admira und WSG Tirol werden richtungsweisend sein, wohin die Reise geht. „Da werden wir sehen, ob es noch einen Funken Hoffnung gibt, nach oben schauen zu können. Das ist eine wichtige Phase. Nur mit Erfolgserlebnissen können wir Vertrauen aufbauen, die Top sechs noch zu erreichen", weiß Peter Stöger.

Im Herbst erzielte die Austria in 12 Spielen lediglich 12 Treffer. Zu wenig, um in der oberen Tabellenhälfte dabei zu sein. Doch ein Rückkehrer macht Stöger Hoffnung: „Wir waren im Herbst im Offensivbereich nicht gut genug. Mit Fitz haben wir jemanden zurück, der viel Kreativität mitbringt, gefährliche Aktionen einleiten kann und auch selbst im Abschluss stark ist. Wir haben auch sonst Offensivspieler im Kader, die eine höhere Torquote draufhaben, als sie im Herbst gezeigt haben."

Neo-Coach Miron Muslic freut sich auf erste Bundesliga-Partie

Für Miron Muslic ist es die erste Bundesliga-Partie als neuer Trainer der SV Ried. „Wir freuen uns jetzt schon auf den Auftakt und wollen es der Austria möglichst schwer machen", tönt SVR-Cheftrainer Miron Muslic, der von einer kurzen, aber intensiven Vorbereitung sprach. „Für alle Mannschaften, die in der unteren Hälfte sind, sieht es ähnlich aus. Es zählt jeder Punkt, jeder Auftritt. Jedes Spiel wird hart umkämpft sein. Wir werden uns Spiel für Spiel alles erarbeiten müssen", weiß der neue Chefcoach der Rieder.

Die Oberösterreicher liegen in der Tabelle zwei Zähler vor den Wienern: „Es ist klar, dass die Austria, so wie wir, auch punkten will. Die Austria ist gefährlich, wenn sie schnell umschalten kann. Da bringen sie viel Qualität und Speed ins Spiel. Wir wollen eine hohe Intensität gehen, die Austria in einen Fight verwickeln und es ihnen möglichst schwer machen", so Miron Muslic.

So könnten die Teams spielen

SV Ried: Sahin-Radlinger - Kerhe, Boateng, Reifeltshammer, Lercher - Satin, Ziegl - Bajic, Wießmeier, Grüll - Gschweidl

Austria Wien: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Suttner - Ebner, Martel - Sarkaria, Fitz, Jukic - Pichler

Schiedsrichter der Begegnung

Christopher Jäger

SV Ried gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SV Ried gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

SV Ried gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

