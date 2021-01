Erstmals seit der 4. Runde konnte der FK Austria Wien wieder ein Bundesliga-Spiel gewinnen. Die Veilchen gewannen ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr knapp 1:0. Benedikt Pichler ließ die Wiener im Auswärtsspiel gegen Ried bereits nach vier Minuten jubeln. Der Kopfballtreffer sollte das einzige Tor an diesem Samstagabend in Ried bleiben.

Peter Stöger: "Wir sind glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben"

In der zweiten Halbzeit mussten die Wiener nach einem frühen Ausschluss gegen Neuzugang Eric Martel 45 Minuten lang in Unterzahl spielen. Die Abwehrschlacht gelang den Veilchen, die letztlich über den dritten Saisonsieg jubelten und im Rennen um einen Platz in den Top sechs bleiben.

"Wir sind glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Am Ende war sehr viel Kampf und aufopferungsvolle Arbeit dabei", resümierte Peter Stöger nach dem Spiel. Für die Moral der Mannschaft sei dieser Sieg "top", so der Austria-Trainer.

Nicht nachvollziehen konnte der gebürtige Wiener die überharte gelb-rote Karte gegen Neuzugang Eric Martel, der unmittelbar nach dem Seitenwechsel vom Platz geflogen war. Auf die Frage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, ob er nun als Psychologe gefragt sei, um den jungen Leihspieler wieder aufzurichten, antwortete Stöger: "Natürlich muss ich ihn ein wenig trösten, er ist total erledigt. Der Ausschluss war nicht nachvollziehbar. Schade, dass es so gelaufen ist", stellte der Austria-Trainer klar.

Video: Pressekonferenz der Austria nach dem Sieg in Ried

Muslic nach Debüt: "Der Auftritt war in Ordnung von den Jungs"

Miron Muslic hingegen musste bei seinem ersten Bundesliga-Spiel als Trainer eine Niederlage hinnehmen. Den Kopf lässt der Neo-Coach der Rieder aufgrund dieser Niederlage aber keinesfalls hängen: "Der Auftritt war in Ordnung von den Jungs. Wir sind enttäuscht, was das Ergebnis betrifft, aber wir schauen nach vorne", so der 38-Jährige. Natürlich habe er sich den Start "ganz anders vorgestellt", doch man werde sich "das alles von Spiel zu Spiel erarbeiten", resümierte Muslic.

Video: Statements von Miron Muslic und Thomas Reifeltshammer

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media