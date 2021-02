Der SK Rapid Wien startet eine neue Mitglieder-Kampagne. Unter dem Titel „Du bist Rapid“ richtet sie sich an alle RapidlerInnen, die derzeit zwar nicht im Stadion live dabei sein dürfen, aber symbolisch auf dem Sofa vor dem Fernseher zusammenrücken und ihre Mannschaft anfeuern.

"Jede/r einzelne zählt, jede/r ist wichtig, jede/r ist ein Teil des SK Rapid. In den vergangenen Monaten wurde dies umso deutlicher, denn durch den Zusammenhalt und das Miteinander der Rapid-Gemeinschaft konnten die bisherigen Herausforderungen gut bewältigt werden", schreibt Rapid in einer Aussendung.

„Wir sind unglaublich dankbar und glücklich über die enorm große Unterstützung der Rapid-Gemeinschaft. Fans und Partner haben in den letzten Wochen und Monaten entschieden dazu beigetragen, dass wir bisher wirtschaftliche Stabilität in stürmischen Zeiten sicherstellen konnten. Es sind zwar noch viele Hürden zu meistern, doch unser legendärer Zusammenhalt macht uns sicher, dass wir die kommenden Herausforderungen mit vereinten Kräften bewältigen werden!“, so SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek.

„Rapid begeistert unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Menschliche Vielfalt ist der Motor unseres Erfolgs und wir sind stolz darauf, dass unsere Rapid-Familie stetig wächst. Die Wahrung unserer Eigenständigkeit ist unser höchstes Gut und daher ist die in den letzten Jahren erheblich gesteigerte Anzahl an Vereinsmitgliedern ein enorm wertvoller Bestandteil unseres Fundaments. Mit der neuen Plakatkampagne wollen wir zeigen, dass der SK Rapid sehr vielfältig ist und dies eine unserer großen Stärken ist. Daher würden wir uns freuen, wenn noch mehr Rapid-Fans gerade jetzt Farbe bekennen und Mitglied des SK Rapid werden, denn sie alle sind Rapid", fährt Peschek fort.

Teil der Kampagne ist auch Kabarettist, Schauspieler, Buchautor, Kolumnist und Moderator Florian Scheuba: „Der im Moment weit verbreiteten Fehlinterpretation von ‚Social Distancing‘ als Rechtfertigung für asoziales Verhalten, gilt es, etwas entgegenzuhalten. Nämlich Zusammenhalt. Gemeinsam zu wem halten. Rapid ist mehr als ein Klub. Rapid ist eine Gemeinschaft.“

Die Plakatkampagne ist seit 29. Jänner und bis 12. Februar an insgesamt 275 Plakatstellen der EPAMEDIA in Wien, Niederösterreich und im Burgenland zu sehen.

„Zusammenhalt und Menschlichkeit sind essenziell für das Funktionieren einer Gesellschaft. Und das umso mehr in herausfordernden Umständen. Die Kampagne von Rapid stellt den Teamspirit wunderbar in den Mittelpunkt und lädt in die ‚Rapid-Familie‘ ein. Plakatwerbung ist dafür ein geeignetes Tool, da sie schnell hohe Reichweiten erzielt. Sogar während des Lockdowns, das belegen Studienergebnisse eindrucksvoll. Daher freuen wir uns, die Kampagne von Rapid zeigen zu können“, erläutert Marcus Zinn, Sales Director EPAMEDIA.

SK Rapid Geschäftsführer Peschek abschließend: „An dieser Stelle ein Dank an unseren Direktor Marketing Mag. Sebastian Pernhaupt und sein Team sowie an alle beteiligten MitarbeiterInnen des SK Rapid und an unsere Kreativagentur Jandl & Kuchar für die Idee und Umsetzung“.

Foto: Katharina Schiffl