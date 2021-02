Der TSV Hartberg sowie der SKN St. Pölten konnten am Freitag Testspielsiege gegen Zweitligisten einfahren. Die Oststeirer siegten in der Fußballakademie Burgenland gegen den SV Lafnitz 2:1. Stefan Rakowitz (6.) und Marc-Andre Schmerböck (32.) sorgten für die 2:0-Halbzeitführung des Bundesligisten. Patrick Bürger verwandelte in der 57. Minute einen Elfmeter zum 2:1-Endstand.

St. Pölten schlägt Aufstiegsfavorit Innsbruck

Indes gelang auch dem SKN St. Pölten ein 2:1-Erfolg gegen einen Zweitligisten. Die Niederösterreicher setzten sich dank der Treffer von Emilian Metu (41.) und Dor Hugy (76.) gegen den FC Wacker Innsbruck durch. Rami Tekir gelang der einzige Treffer für die Tiroler.

Aus - Das Testspiel endet mit einem 2⃣:1⃣ Sieg unserer Wölfe! #meinSKN #weareone

_________

spusu SKN 2⃣:1⃣ FCW |⏱FT| Testspiel pic.twitter.com/2DgpyNl8Cz — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) February 5, 2021

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller