Im Vorfeld des letzten Viertelfinal-Duells im UNIQA ÖFB Cup zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt fand die Auslosung für das Halbfinale statt. Mit Red Bull Salzburg, Sturm Graz und WAC konnten sich die Favoriten bereits am Freitag bzw. Samstag durchsetzen. Beim heutigen Spiel LASK gegen Austria Klagenfurt wird der letzte Halbfinalist ermittelt (ab 17 Uhr im >> Liveticker <<).

Diese Begegnungen wurden ausgelost

RZ Pellets WAC - LASK/SK Austria Klagenfurt

Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Die Halbfinal-Duelle finden am 2. bzw. 3. März statt. Das Finale geht am 1. Mai 2021 in Klagenfurt über die Bühne.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber