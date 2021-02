Bevor es für Österreichs Serienmeister am kommenden Donnerstag im internationalen Geschäft weitergeht, steht für die Bullen am heutigen Samstag ein Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol auf dem Programm. Die Kristallkicker spekulieren nach einem geglückten Frühjahrsauftakt mit einer Teilnahme an der Meistergruppe. Salzburg wird alles daran setzen, den ersten Tabellenplatz zu verteidigen.

Silberberger: „Wir brauchen noch einmal so einen Tag wie gegen den LASK"

„Ich glaube, dass sie das Spiel maximal ernst nehmen und mit der vollen Besetzung spielen, weil sie erst am Donnerstag wieder in der Europa League im Einsatz sind. Ich glaube, dass sie mit allem, was ihnen zur Verfügung steht – also ohne groß zu rotieren – bei uns spielen werden", ist Thomas Silberberger überzeugt.

Der Trainer der WSG Tirol weiß, was seine Mannschaft für eine Sensation benötigt: „Wir brauchen noch einmal so einen Tag wie gegen den LASK. Mit maximaler taktischer Disziplin, Aggressivität gegen den Ball und Mut in der Offensive. Wenn wir uns nur hinten reinstellen, geht es gegen Red Bull Salzburg sicher in die Hose." Das Spiel gegen die Bullen sei für seine Mannschaft "eine Mammutaufgabe, aber wenn wir so wie gegen Linz taktisch diszipliniert und mutig nach vorne spielen, dann ist da was drin", so der WSG-Coach abschließend.

Jesse Marsch meint vor dem Auswärtsspiel in Innsbruck: „Die Tiroler machen es bisher sehr, sehr gut und stehen nicht zufällig auf Platz 5 der Tabelle. Auch im Testspiel im Jänner, das wir verloren haben (Anm.: 1:3), haben sie gezeigt, dass sie eine spielerisch gute und clevere Mannschaft sind. Sie hatten jetzt zwei Wochen Pause und werden deshalb ausgeruht ins Spiel gehen. Und wir sind auch auf sehr schwierige Platzverhältnisse vorbereitet.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

WSG Tirol 8.00 | Unentschieden 6.00 | Salzburg 1.28

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - J. Gölles, Petsos, Celic, Rieder - Dedic, Frederiksen

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Vallci, Ramalho, Ulmer - Aaronson, Camara, Junuzovic, Sucic - Daka, Berisha

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WSG Tirol - Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

WSG Tirol - Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Red Bull Media