Das wetterbedingt abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen dem TSV Prolactal Hartberg und WSG Swarovski Tirol wird am Dienstag, dem 23. Februar 2021 um 18:30 Uhr nachgeholt. Das gibt die Österreichische Fußball-Bundesliga am Freitagnachmittag bekannt. Die Partie hätte ursprünglich am Dienstag, dem 9. Februar 2021, stattfinden sollen.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller