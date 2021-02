Der WAC steht nach einer 1:4-Niederlage im Hinspiel gegen Tottenham vor dem Europa-League-Aus. Die Kärntner bräuchten im heutigen Rückspiel schon ein riesengroßes Fußballwunder, um die ohnehin schon erfolgreichste Europacup-Saison der Klubgeschichte noch erfolgreicher zu gestalten. Mit einem Aufstieg rechnet beim WAC aber ohnehin keiner mehr.

Feldhofer bezeichnet Partie in London als Bonusspiel

"Ich sehe es als Bonusspiel, in dem wir den WAC und den österreichischen Fußball gegen einen prominenten Gegner gut vertreten wollen", sagt Ferdinand Feldhofer vor dem Rückspiel in London. Über Aufstiegschancen oder Favoritenrolle brauche man "nicht mehr reden", stellt der WAC-Coach klar.

Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag war nach Toren von Son (13.), Bale (28.) und Moura (34.) bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde entschieden: "Wir sind noch immer ein bisschen sauer über die Anfangsphase in Budapest", betont Feldhofer. Diesen "Ärger" wolle man "auf den Platz bringen und zeigen, dass wir besser sind und vor allem auch besser verteidigen können".

Tottenham sucht zurzeit aber etwas nach der Form: In der Premier League haben die Schützlinge von Jose Mourinho fünf der letzten sechs Spiele verloren. In der Tabelle sind die Spurs auf Platz neun zurückgefallen. "Sie haben da alles andere als eine schlechte Leistung geboten. In der Liga fehlt ihnen vielleicht ein bisschen das Glück, das sie gegen uns auf jeden Fall gehabt haben", meinte Feldhofer zum aktuellen Negativlauf der Spurs.

So könnten die Teams spielen

Tottenham: Hart – Doherty, Alderweireld, Tanganga, Davies – Sissoko, Winks – Bale, Alli, Moura – Vinicius

WAC: Kofler – Baumgartner, Henriksson, Lochoshvili – Novak, Taferner, Sprangler, Scherzer – Liendl – Vizinger, Joveljic

Schiedsrichter der Begegnung

Matej Jug (Slowenien)

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Tottenham - WAC live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das Rückspiel zwischen Tottenham Hotspur und WAC LIVE um 18 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Flo Hauser. Als Experte fungiert Max Nicu.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger