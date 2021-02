Diesen Sonntag steht das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg auf dem Programm. Ob dieses in der Grazer Merkur-Arena ausgetragen wird, steht allerdings noch nicht fest, da sich der Rasen im Stadion in Liebenau in einem katastrophalen Zustand befindet.

Die Kleine Zeitung berichtet nun, dass die Bundesliga das Stadion im schlimmsten Fall für den Hit gegen Salzburg nicht zulassen könnte.

Nach dem WAC-Spiel am vergangenen Sonntag habe die Fußball-Bundesliga den SK Sturm aufgefordert, bis Mittwoch eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Darin soll erläutert werden, welche Maßnahmen getätigt werden, um am Sonntag gegen Salzburg einen besseren Rasen vorzufinden als zuletzt.

Der Stadion-Betreiber Messe Congress Graz hatte zuletzt angekündigt, ab März jene Stellen im Rasen zu erneuern, die zurzeit am schwersten betroffen sind. Im Sommer wolle man dann den kompletten Rasen tauschen. Nun könnte aber die Bundesliga intervenieren und Sturm dazu auffordern, ein Ausweichstadion zu suchen.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller