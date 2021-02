Der SK Rapid Wien muss mehrere Wochen auf Stürmer Koya Kitagawa verzichten. Wie die Hütteldorfer am Donnerstag bekannt geben, laboriert der gebürtige Japaner an einem Muskelfaserriss in der Wade. Der 24-Jährige kam in der laufenden Saison in 23 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei vier Treffer.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie