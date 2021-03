Der Kärntner Fußballverband bringt in einer Aussendung seine große Enttäuschung über die Entscheidungen der Politik zum Ausdruck. Man habe "nach mehr als vier Monaten Stillstand des Trainings und der Spiele große Hoffnungen in die gestrige Pressekonferenz der österreichischen Bundesregierung gesetzt", heißt es. Nach dem Pressetermin war die Enttäuschung jedoch groß.

Mitterdorfer verärgert: "Wie schon so oft in den vergangenen Wochen erfolgten wieder nur Vertröstungen"

"Die gesamte Kärntner und Osttiroler Fußballfamilie hat nach mehr als vier Monaten Stillstand des Trainings und der Spiele große Hoffnungen in die gestrige Pressekonferenz der österreichischen Bundesregierung gesetzt. Letztlich wurden wir alle sehr enttäuscht. Wie schon so oft in den vergangenen Wochen erfolgten wieder nur Vertröstungen. Es herrscht weiter die für uns alle so belastende Orientierungslosigkeit", ärgert sich KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer.

„Kinder und Jugendliche dürfen ab 15. März 2021 wieder Sport betreiben“- das sei die einzige Botschaft gewesen, betont Mitterdorfer. „In welcher konkreten Form (mit oder ohne Tests und Abstand, Kleingruppen, welches Alter) ist völlig offengeblieben und wird erst in einer der unzähligen COVID-Verordnungen in den nächsten Tagen geregelt werden. Der Erwachsenenfußball wurde überhaupt nicht erwähnt. Ich gehe daher leider davon aus, dass vor April nicht mit dem Mannschaftstraining begonnen werden kann", so Mitterdorfer.

Unter diesen Annahmen ergeben sich daher für den Präsidenten des KFV nur mehr zwei realistische Szenarien für den Frühjahrsmeisterschaftsbetrieb:

Mögliches Kontakttraining ab 6. April für mindestens 4 Wochen, dann Nachtragspiele und dichtes Programm der Meisterschaft (mit vielen Doppelrunden) bis 4. Juli wenn ab 6.April kein Kontakttraining möglich ist, ist eine Fortsetzung der Meisterschaft im Frühjahr sehr unwahrscheinlich

„Ich bin mir bewusst, dass Ihr alle sehr enttäuscht und frustriert seid. Trotzdem bitte ich euch, dass wir auch diese schwierige Zeit gemeinsam - mit allen Problemen - bestmöglich im Interesse unseres wunderschönen Sportes Fußball durchstehen und bewältigen", schreibt Mitterdorfer abschließend.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger