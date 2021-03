Gute Nachrichten für den österreichischen Klubfußball. Nunmehr steht endgültig fest, dass der Meister der Bundesliga-Saison 2021/22 einen Fixplatz in der Gruppenphase der Champions League 2022/23 hat. Da Shakhtar Donetsk und Dynamo Kiew sowie die Glasgow Rangers gestern in der Europa League ausgeschieden sind, können die Ukraine und Schottland keine Punkte mehr für die UEFA-Fünfjahreswertung sammeln. Damit ist Österreich der zehnte Platz nicht mehr zu nehmen.

Von weiter hinten droht keine Gefahr mehr, da der Rückstand zu groß ist. Österreichs Vizemeister wird 2022/23 in der Champions-League-Qualifikation antreten. Im Falle eines Ausscheidens wäre der Vizemeister fix in der Europa-League-Gruppenphase.

Der ÖFB-Cupsieger tritt im Play-off der Europa League an (im Falle des Scheiterns bleibt der Fixplatz in der Conference-League-Gruppenphase). Die beiden restlichen österreichischen Europacup-Starter treten in der Qualifikation für die Conference League an.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Jasmin Walter