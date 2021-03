Zum Abschluss des Grunddurchgangs kommt es in der Tipico Bundesliga zu einem absoluten Schlagerspiel, wenn am heutigen Samstag der FC Red Bull Salzburg beim LASK gastiert. Die Bullen führen die Tabelle mit 49 Zählern an, der LASK rangiert mit 42 Punkten auf dem dritten Rang. Nach dem heutigen Duell werden die beiden Topklubs bis zum Saisonende drei weitere Male aufeinandertreffen.

Dominik Thalhammer: "Unsere Idee muss funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk"

Nämlich zweimal im Finaldurchgang sowie im Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt. "Wenn ich heute in die Gesichter meiner Spieler geblickt habe, dann hatte ich das Gefühl, dass sie richtig bereit sind für ein richtiges Kampfspiel", betont Dominik Thalhammer vor dem goßen Schlager, der heute um 17 Uhr steigt.

Zuversichtlich stimmt Thalhammer der erste Auftritt in dieser Saison gegen die Bullen: "Ich bin der Meinung, dass wir damals im Dezember ein richtig gutes Spiel, sogar eines unserer besten Spiele im Herbst gemacht haben", erinnert sich der LASK-Coach. "Dieses Selbstvertrauen und diese Zuversicht, dass wir auch Waffen haben, mit denen wir Salzburg Probleme bereiten können, das spricht schon ganz klar für uns und ich glaube, diese Waffen haben wir", wählt Thalhammer ungewohnt angriffslustige Worte. "Neben der Emotion und dem Kampf ist es schon wichtig, dass wir in unserer Idee funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk."

Jesse Marsch weiß um die Stärken des Gegners, der zuletzt stets ein unangenehmer Konkurrent für die Bullen war: „Unsere Spiele gegen den LASK sind immer sehr interessant, und die Konkurrenz mit ihnen ist groß. Wir haben viel Respekt vor dieser Mannschaft, weil sie über viele Spieler verfügen, die kämpferisch und fußballerisch gut sind. Wir müssen auf einen harten Kampf und viel Qualität auf dem Platz vorbereitet sein. Sie haben ihren Spielstil ein bisschen geändert, das ist uns bewusst. Sicher sind auch am Samstag viele taktische Dinge dabei und wir müssen wissen, was unsere Aufgabe und Ziele sind. Im Zentrum dieses Spiels wird sein, dass man bereit ist, den Kampf anzunehmen. Kämpfen wird im Mittelpunkt stehen."

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer meint über die Bedeutung des Spiels: „Natürlich wollen wir drei Punkte holen und den Abstand vergrößern. Aber die Punkte werden nach diesem Spiel geteilt. Es ist also dann noch alles möglich, weil wir in der Meistergruppe weitere zwei Mal gegeneinander spielen. Im Großen und Ganzen passiert am Samstag in der Tabelle also nicht so viel.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.