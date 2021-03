Nachdem Innenverteidiger Marko Dijakovic am Donnerstag seinen Vertrag bis 2024 verlängerte, unterschreibt das nächste hoffnungsvolle Talent einen langfristigen Vertrag in Hütteldorf. Rapid II-Kapitän Oliver Strunz erhält einen neuen Vertrag, der bis zum Ende der Saison 2023/24 datiert ist. Der alte Kontrakt des Stürmers wäre im Sommer ausgelaufen. "So wie Dijakovic soll auch Strunz zukünftig eine Option für den Profikader sein", schreibt Rapid in einer Aussendung.

"Ich sehe beim SK Rapid die Möglichkeit, mich ideal weiterzuentwickeln"

Der 20-Jährige konnte nach seiner langwierigen Verletzung im Frühjahr voll durchstarten. Strunz erzielte den Siegestreffer gegen den SKU Amstetten und ein Tor in Klagenfurt.

Strunz kam 2009 vom First Vienna FC zum SK Rapid und durchlief seither sämtliche Jungendmannschaften sowie Akademieteams. Mit der U16 konnte der Offensivmann unter anderem den Meistertitel in der ÖFB-Jugendliga einfahren. Vor seiner langen Verletzungspause war der Stürmer auch Teil des österreichischen Nachwuchsnationalteams. Für die rot-weiß-rote U17 und U18 absolvierte er vier Partien und schoss zwei Tore.

„Weitere drei Jahre beim besten und größten Verein in Österreich spielen zu dürfen macht mich unglaublich stolz. Ich bin seit über zwölf Jahren hier und sehe beim SK Rapid die Möglichkeit, mich ideal weiterzuentwickeln. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei all meinen bisherigen Trainern und Betreuern für ihr Vertrauen bedanken, ich weiß, dass ich jetzt immer noch am Anfang meiner Karriere stehe, aber ich werde alles geben, um den Sprung zu den Profis zu schaffen“, freut sich Strunz über drei weitere Jahre im grün-weißen Trikot.

„Oliver Strunz ist ein hochbegabter Spieler, der in den letzten Jahren mit einigen Verletzungen und Rückschlägen zu kämpfen hatte. Speziell heuer hat er bei Rapid II in der 2. Liga aufgezeigt und allen bewiesen was in ihm steckt. Wenn er in seinem Rhythmus ist und gesund bleibt, wird er seine Entwicklungsschritte machen und die Leistung nach oben schrauben. Schön, dass er drei weitere Jahre beim SK Rapid bleibt“, freut sich Zoran Barisic.

von Ligaportal, Foto: SK Rapid