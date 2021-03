Die WSG Swarovski Tirol hat sich mit einem Kantersieg für die Meistergruppe warmgeschossen. Die Tiroler fertigten den FC Dornbirn am Freitag in einem Testspiel 8:2 ab. Zlatko Dedic avancierte mit vier Treffern zum Mann des Spiels. Renny Smith schnürte einen Doppelpack. Außerdem trafen Benjamin Pranter sowie der 18-jährige Felix Kerber für die Kristallkicker.

Die Tiroler scheinen demnach bereit zu sein für den Auftakt in die Meistergruppe. Am Sonntag in einer Woche empfangen die Schützlinge von Thomas Silberberger um 14:30 Uhr den LASK.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media