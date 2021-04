Zum zweiten Mal in Folge muss der FK Austria Wien in der Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga antreten. Die Veilchen setzen sich nun erneut das Ziel, in der Endtabelle den 7. Platz zu erreichen. „Daher würde es uns guttun, wenn wir das Spiel gewinnen. Es wird eine interessante, schwere Aufgabe", sagt Peter Stöger vor dem heutigen Heimspiel gegen Altach.

Damir Canadi: „Wir fahren mit großem Respekt, aber ohne Angst, zur Austria"

Das bislang letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften datiert vom 20. Februar. Damals feierte die Austria einen klaren 5:1-Heimsieg. Anschließend nahmen die Vorarlberger einen Trainerwechsel vor und holten Damir Canadi zurück. Seither läuft es wieder für die Altacher, die drei der letzten vier Spiele gewinnen konnten: „Sie treten jetzt, unter Damir Canadi, kompakter auf, als das beim letzten Aufeinandertreffen der Fall war und sie haben einige kreative, torgefährliche Spieler", weiß Peter Stöger.

Der SCR Altach hat die Länderspielpause auch für Regeneration genützt: „Gerade in der ersten Woche war es uns wichtig, dass die Spieler, nach zuvor schwierigen Monaten, auch etwas herunterfahren können. Gleichzeitig wollten wir die Spannung natürlich trotzdem hochhalten und haben uns in den letzten 14 Tagen sowohl im Defensiv- als auch im Offensivbereich einiges erarbeitet", stellt Damir Canadi klar.

„Wir fahren mit großem Respekt, aber ohne Angst, zur Austria. Sie sind der Favorit im unteren Play Off, trotzdem ist es natürlich unser Ziel, positiv hinein zu starten. Ich erwarte mir einen Gegner, der deutlich mehr mitspielen möchte, als zuletzt Ried. Sie haben starke individuelle Spieler, die besonders auch im eins gegen eins ihre Qualitäten haben. Es wird wichtig sein, dass wir sie ständig beschäftigen und unter Druck setzen", so der Chefcoach der Altacher.

So stellen die Trainer auf

Austria Wien: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Wimmer - Demaku, Martel - Teigl, Sarkaria, Fitz - Monschein

SCR Altach: Kobras - Dabanli, Subotic, Zwischenbrugger - Anderson, Wiss, Haudum, Edokpolor - Meilinger - Fischer, Nussbaumer

Schiedsrichter der Begegnung

Christopher Jäger

Austria Wien gegen SCR Altach im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen SCR Altach live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Partien in der Qualifikationsgruppe zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Austria Wien gegen SCR Altach im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak