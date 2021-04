Sportlich verlief der Karsamstag für die Wiener Austria erfreulich: Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Altach übernahmen die Veilchen die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe. Neben dem Spielfeld ließ der Traditionsklub aber einmal mehr aufhorchen: Mit Juni werden Mitarbeiter im sportlichen Bereich (Angestellte vom Leiter der Profiabteilung, Ralf Muhr, abwärts) vorsorglich gekündigt.

Peter Stöger bestätigte nach dem Spiel in einer Pressekonferenz, dass dies bis in die Akademie reingehen würde. "Das sind alle Trainer, mein kompletter Staff. Das betrifft zehn bis 15 Menschen, schätze ich einmal", betonte der gebürtige Wiener. Von einer Kündigungswelle wollte Stöger aber nicht sprechen. Zudem erklärte der General Manager der Austria, dass es sich hierbei um einen durchaus üblichen Vorgang in dieser Branche handle.

Eine Wiedereinstellung der Mitarbeiter sei aber möglich, wenn etwa Peter Stöger seinen auslaufenden Vertrag als Trainer und Sportchef verlängert. Die vorsorglichen Kündigungen sollen einer etwaigen neuen sportlichen Führung die künftigen Entscheidungen erleichtern: „Dann kommt jemand anderer und hat dann die Möglichkeit, das Haus von unten weg so kostentechnisch und personell aufzubereiten, wie er glaubt, dass es gut ist“, hielt Stöger fest. Das Haus sei nun "sauber" und man könne nun "Entscheidungen treffen."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller