Der Strafsenat der österreichischen Fußball-Bundesliga brummt Luka Lochoshvili vom WAC nach seinem Foul gegen Ercan Kara am Sonntag eine Sperre von drei Spielen auf. Der Georgier hatte nach einem Kung-Fu-Tritt in den Nacken des Rapid-Stürmers seinen dritten Ausschluss in dieser Spielzeit erhalten. Rapid feierte letztlich einen historischen 8:1-Auswärtssieg.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger