Die Wiener Austria gastiert heute als Tabellenführer der Qualifikationsgruppe beim TSV Hartberg. Die Veilchen feierten zum Auftakt einen 2:0-Heimsieg gegen Altach, während sich die Hartberger knapp bei der SV Ried geschlagen geben mussten. Mit einem Heimsieg am heutigen Samstag könnten sich die Oststeirer die Tabellenführung jedoch wieder zurückholen.

Markus Schopp: „Wir sind gut beraten unsere Fehler zu minimieren"

Hartberg-Trainer Markus Schopp sagt vor dem heutigen Duell gegen die Austria: "Unser Ziel gegen die Wiener Austria muss es sein, neben einem guten Spiel auch wieder einmal drei Punkte zu machen. Ich glaube, dass wir aus dem letzten Spiel die richtigen Lehren gezogen haben. Wir wissen, dass es darum geht, in der entscheidenden Phase eines Spiels so konzentriert zu sein, um den Gegner nicht so einfach zu Toren kommen zu lassen. Wir müssen in der letzten Zone viel mehr aus unsere Möglichkeiten machen. Diese Faktoren müssen wir gegen die Wiener Austria umsetzen, denn die Austria ist eine extrem gute Mannschaft, gegen die solche Fehler bitter bestraft werden. Wir sind gut beraten unsere Fehler zu minimieren und mit unseren Möglichkeiten noch konsequenter umzugehen."

Die Austria wiederum habe vom Heimsieg gegen Altach „viel Positives mitgenommen, weil wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die mit drei Siegen aus vier Spielen und mit dem Trainer des Monats zu uns gekommen ist, und wir trotzdem eine souveräne Leistung gezeigt haben", betonte Peter Stöger, der den Auftritt seiner Mannschaft als "total ok" titulierte.



Die Trainingswoche in Wien-Favoriten sei sehr positiv gewesen. Nichtsdestotrotz darf die Austria das Spiel gegen Hartberg nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Wir wissen aber auch, dass es wieder ein schweres Spiel wird. Hartberg hat gegen Ried ein Spiel verloren, das man auch nicht unbedingt verlieren muss", weiß der Austria-Trainer. „Wenn wir dasselbe Auftreten und dieselbe Körpersprache wie letzte Woche zeigen, werden wir die Mehrzahl der Spiele in dieser Qualigruppe gewinnen“, ist Peter Stöger überzeugt.

So könnten die Teams spielen

TSV Hartberg: Swete - Lienhart, Gollner, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga - Rakowitz, Rep, Horvath - Tadic

Austria Wien: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Wimmer - Demaku, Ebner - Teigl, Sarkaria, Fitz - Djuricin

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg - Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Partien in der Qualifikationsgruppe zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

TSV Hartberg - Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak