Sowohl der LASK als auch der WAC werden nach dem verpatzten Start in die Meistergruppe auf Wiedergutmachung aus sein. Während sich die Linzer vor einer Woche der WSG Tirol mit 0:2 geschlagen geben mussten, kam der WAC gegen Rapid mit 1:8 unter die Räder. Am heutigen Sonntag treffen der LASK und WAC in Pasching aufeinander.

Dominik Thalhammer möchte intensiven Fußball sehen

"Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten, nämlich einen guten Start in die Meistergruppe", betont Dominik Thalhammer. Der LASK-Coach möchte gegen die Kärntner nun wieder das sehen, was seine Mannschaft am besten kann: "Richtig intensiv Fußball spielen", gibt Thalhammer die Devise aus.

Der 50-Jährige erwartet einen Gegner, der "aktuell angeschlagen ist. Dort ist viel passiert in der letzten Zeit", wusste Thalhammer zu berichten. Beim LASK bereite man sich auf zwei Szenarien vor, wie der WAC agieren könnte. Zum einen auf eine defensiv eingestellte WAC-Mannschaft, die nach dem 1:8 gegen Rapid nicht in weiteres Debakel laufen möchte sowie auf offensivere Kärntner, die "aggressiver spielen und höher attackieren", erklärte Thalhammer.

WAC-Interimscoach Roman Stary war in dieser Woche bemüht, das 1:8-Debakel gegen Rapid aufzuarbeiten: "Mein Zugang ist, dass man das schon aufarbeiten muss und so gut es geht Erklärungen finden muss. Dass so etwas eine Verunsicherung bringt, ist ganz klar. Das war aber vor allem ein Thema nach dem Spiel. Spätestens Mitte der Woche muss man den Turnaround schaffen", stellte der Wiener klar.

Er habe die Aufarbeitung "mit einer gewissen Wertschätzung" gemacht, "weil es macht ja keiner absichtlich", stellt Stary klar. Dennoch musste man "knallhart die Sachen ansprechen, die nicht gepasst haben." Nun wartet mit dem LASK ein schwieriger Gegner auf die Kärntner, doch der WAC-Coach merkt an, dass es in der Meistergruppe "sowieso keine einfach Gegner" gebe. "Jedenfalls wissen wir, was uns erwartet: schnelles Umschaltspiel, ein sehr intensives Spiel."

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Eggestein, Balic

WAC: Kofler - Pavelic, Baumgartner, Henriksson, Scherzer - Stratznig, Taferner - Röcher, Liendl, Peretz - Vizinger

Schiedsrichter der Begegnung

Christian-Petru Ciochirca

LASK gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Nachmittagspartien der Meistergruppe zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

LASK gegen WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

