Am zweiten Spieltag der Meistergruppe gastiert die WSG Swarovski Tirol beim SK Sturm Graz. Die Tiroler konnten vor einer Woche mit einem 2:0-Heimsieg gegen den LASK aufzeigen. Sturm Graz wiederum verlor gegen Salzburg 1:3. Mit einem Auswärtssieg in Graz könnten die Tiroler an den Steirern vorbeiziehen und Platz vier einnehmen.

Thomas Silberberger: "Mit einem Sieg in Graz könnten wir auch an Sturm vorbeiziehen. Das wäre das nächste Highlight in unserer bisherigen Saison"

Christian Ilzer geht davon aus, dass auf seine Mannschaft "ein richtig hartes Stück Arbeit, eine enorm schwere Aufgabe" wartet. Man müsse auch "kein großer Prophet sein, dass man weiß, das Spiel am Sonntag ist ein richtungsweisendes Duell um die Plätze für die Europacuptickets" warte, so Ilzer weiter.

Der Sturm-Trainer sieht die Kristallkicker "auch schon lange nicht mehr als Überraschungsteam, weil ich kann mich nicht erinnern, dass WSG Tirol in den letzten Spielen irgendwann einmal eine schlechte Leistung gezeigt hat. Sie rufen immer ein hohes, richtig gutes Niveau ab", stellt Ilzer klar. "Das ist ein Team, das im Sommer nach dem fix geglaubten Abstieg eine sehr, sehr schlaue Kaderzusammensetzung gewählt hat", lobt Ilzer die Wattener.

Thomas Silberberger betont, dass man mit einem "positiven Feeling" und "voller Vorfreude" nach Graz fahre. "Wir waren auch schon in den letzten Duellen gegen Sturm Graz nah dran, wenn ich an den 20. Spieltag erinnere. Wir haben auch in Graz eine tolle Auswärtsleistung geboten, leider trotzdem verloren. Die Tabellensituation ist richtig cool. Mit einem Sieg in Graz könnten wir auch an Sturm vorbeiziehen. Das wäre das nächste Highlight in unserer bisherigen Saison", so der WSG-Trainer weiter.

Man wisse aber auch, "dass es extrem schwer wird. Sturm Graz steht hinten extrem gut, lässt kaum etwas zu. Und wenn sie mal in Führung gehen, dann geben sie’s kaum mehr aus der Hand. Wir sind da gewarnt. Aber ich glaube, dass wir es am Sonntag auf den Platz bekommen", fährt Silberberger fort.

So könnten die Teams spielen

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Kuen - Yeboah, Jantscher

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Naschberger, Celic, Anselm - Dedic, Baden Frederiksen

Schiedsrichter der Begegnung

Josef Spurny

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz - WSG Tirol live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Nachmittagspartien der Meistergruppe zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Sturm Graz - WSG Tirol im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller