31 Tore und acht Vorlagen in 24 Pflichtspielen: Fabian Schubert vom FC Blau-Weiß Linz ist in dieser Saison nicht zu stoppen. In der laufenden Spielzeit konnte der gebürtige Kärntner gleich dreimal einen Triplepack bejubeln. Fünfmal traf der 26-Jährige per Doppelpack. Demnach ist es alles andere als verwunderlich, dass einige Bundesligisten großes Interesse am Goalgetter der Linzer zeigen.

Der Vertrag von Fabian Schubert beim FC Blau-Weiß Linz läuft nach dieser Saison aus. Ein Verbleib in der 2. Liga ist aufgrund der sensationellen Leistungen des 1,94 Meter großen Stürmers wohl auszuschließen. Blau-Weiß bemüht sich zwar um eine Verlängerung, doch ein Transfer in die Bundesliga ist wohl das realistischste Szenario.

Wie Laola berichtet, sollen sich der SKN St. Pölten sowie die WSG Tirol um Fabian Schubert bemühen. Zudem soll auch der WAC ein Auge auf den Kärntner geworfen haben, der in seiner Heimat ein Haus baut. Auch die SV Ried, bei der Schubert bereits von 2015 bis 2017 gekickt hat, erwäge eine Verpflichtung, heißt es. Auch Klubs aus dem Ausland sollen den Goalgetter auf dem Zettel haben.

Schubert selbst macht sich darüber noch keine großen Gedanken: "Solange ich mit Blau-Weiß um den Titel mitspiele, will ich mir darüber keine Gedanken machen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media