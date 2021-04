Alexander Prass hat es den Bundesligisten angetan

Auf dem Transfermarkt könnte es in den nächsten Wochen einen spannenden Wettkampf zwischen Rapid und Sturm geben. Wie die Kronen Zeitung berichtet, sollen sowohl der Rekordmeister als auch Sturm Graz die Fühler nach Alexander Prass ausgestreckt haben. Der Vertrag des 19-Jährigen beim FC Liefering läuft nach dieser Saison aus.

Der gebürtige Oberösterreicher war 2012 von der LASK-Jugend in die Bullen-Akademie gewechselt, die er anschließend durchlief. Aktuell kickt Prass für den FC Liefering in der 2. Liga. In der aktuellen Spielzeit absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 19 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und sieben Vorlagen gelangen.