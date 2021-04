Die aktuellen Zustände bei der Wiener Austria beschäftigen auch eine der größten Rapid-Legenden. Hans Krankl alias Alex Kristan zeigt sich über die nicht erhaltene Lizenz erschüttert: "Wie kann ein Traditionsklub wie die Austria so im Leo, so in der Germ sein. Die Fans können sich nur mehr gehänselt vorkommen", analysiert der Goleador. Den neuen Austria-Investor Insignia bezeichnet er als "Schädelwehpartie".

Parodie: Hans Krankl ist schockiert über die Zustände bei der Wiener Austria

von Ligaportal, Foto: Screenshot Alex Kristan/Facebook