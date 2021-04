Rapid gegen Sturm - Rot gegen Yeboah, strittige Elfer-Szene: Schiedsrichter Ebner bezieht Stellung

Große Aufregung und viel Unverständnis herrschte am Sonntagabend beim SK Sturm Graz. Die Grazer fühlten sich im Spitzenspiel gegen Rapid Wien (0:0) ungerecht behandelt. Die erste Aufregerszene war die Rote Karte gegen Yeboah nach einem Foul an Richard Strebinger. "Ich würde meine Entscheidung wieder so treffen", sagte Referee Ebner nach dem Spiel gegenüber Sky Sport Austria.

"Er geht auf den Ball und schaut nur auf den Ball. Für mich ist das eine klare Fehlentscheidung und maximal eine Gelbe Karte", ärgerte sich Sturm-Coach Christian Ilzer im Sky-Interview.

Den zweiten Aufreger gab es in der zweiten Hälfte, als Kiteishvili im Strafraum gegen Stojkovic zu Fall gekommen war. Der Rapid-Verteidiger spielte zwar den Ball, traf aber auch den Georgier. Auch dazu bezog der Schiedsrichter Stellung.

>> Interview: Schiedsrichter Stefan Ebner nimmt zu strittigen Situationen Stellung <<