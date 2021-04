Seit mehreren Wochen bzw. Monaten fordern die Fans des FK Austria Wien mit Transparenten den Abgang von Markus Kraetschmer. Die neueste "Anti-Kraetschmer-Aktion" ist allerdings an Widerlichkeit und Entbehrlichkeit nicht zu überbieten. So wurde an der Südost-Tangente nahe der Generali-Arena in Favoriten ein Transparent mit dem Schriftzug „MK raus“ platziert. Daneben eine erhängte Puppe.

Welche Chaoten für diese Aktion verantwortlich sind, ist nicht bekannt. Austria-Trainer Peter Stöger stellte sich nach dem Spiel gegen die Admira hinter Markus Kraetschmer und verurteilte etwa Schimpfattacken über das Internet: „Man kann vieles diskutieren. Aber was ich nicht aushalte, ist diese oberflächliche Untergriffigkeit. Das ist etwas, das mir so dermaßen auf die Nerven geht. Es gibt so wenige Dinge, wo du dich in Wahrheit noch wehren kannst, weil über soziale Medien hast du keine Möglichkeit. Das ist leider der Zeitgeist. Das ist komplett gegen das, wofür ich stehe.”

von Ligaportal, Foto: Screenshot ViolaTV, Montage