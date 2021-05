Große Ehre für ÖFB-Schiedsrichterin Sara Telek: Die 32-Jährige wurde von der UEFA für das Women's Champions League Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Barcelona am 16. Mai in Göteborg (SWE) nominiert. Mit Sara Telek ist damit erstmals eine ÖFB-Schiedsrichterin beim größten Frauenfußballspiel auf europäischer Klubebene im Einsatz.

Die 32-Jährige, die 2016 zum FIFA Assistant Referee aufgestiegen ist, assistiert gemeinsam mit Katrin Rafalski (Deutschland) der deutschen Schiedsrichterin Riem Hussein. Vierte Offizielle ist die Ungarin Katalin Kulcsar.

"Es ist eine große Ehre, für das Endspiel der UEFA Women's Champions League nominiert zu sein. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, für den ich in den vergangenen Jahren sehr hart gearbeitet habe. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team", sagt Telek, die seit Februar 2020 als erste weibliche Schiedsrichter-Assistentin auch in der tipico Bundesliga im Einsatz ist.

Im Rahmen der diesjährigen UEFA Women's Champions League war Telek zuletzt im Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Chelsea und dem VfL Wolfsburg (2:1) im März in Budapest im Einsatz.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger