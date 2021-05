In der vorletzten Runde der Meistergruppe gastiert heute der SK Rapid Wien beim SK Sturm Graz. Die Ausgangslage ist klar: Während Sturm Graz einen Sieg benötigt, um die Chance auf Platz zwei zu wahren, könnte Rapid bereits mit einem Remis gegen die Steirer die Vizemeisterschaft so gut wie fixieren, sofern der LASK gegen Salzburg nicht gewinnt.

Christian Ilzer: "Vielleicht ist sogar eines der besten Spiele unserer Saison nötig"

"Wir haben gegen Rapid seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gewonnen. Sie sind ein bärenstarker Gegner aber es wird höchste Zeit, dass wir das ändern und diese Statistik mit einem Heimsieg beenden", hofft Christian Ilzer.

Man befinde sich gerade in einer "richtig intensiven Phase". "Der Sieg in Tirol hat uns zusätzliche Kraft gegeben und die vier Tage zwischen den Spielen sollten reichen, dass wir genügend körperliche und mentale Frische bekommen. Wir haben ein großes Ziel und unsere Mentalität wird uns über den Zielspurt tragen. Wir sind top vorbereitet und voll bereit", betont Christian Ilzer.

An Rechnereien wolle sich der Sturm-Coach aber nicht beteiligen: "Für mich ist klar, dass wir einfach Siege brauchen. Deswegen wollen wir am Sonntag ein super Spiel abliefern und vielleicht ist sogar eines der besten Spiele unserer Saison nötig, um unserem Ziel einen großen Schritt näher zu kommen. Eines ist fix: Wir sind richtig hungrig und gierig auf das Saisonfinish."

Rapid-Coach Didi Kühbauer rechnet mit einem "intensiven und zweikampfbetonten Spiel, wo man wenig Zeit und Raum hat, weil sie es gegen den Ball sehr gut machen." Die Grün-Weißen haben allerdings große Sorgen in der Defensive: Sowohl Mateo Barac als auch Maximilian Hofmann fallen für die Partie in Graz aus: "Wir werden trotzdem eine sehr gute Abwehr auf den grünen Rasen bringen", ist Kühbauer überzeugt.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Sturm 3.10 | Unentschieden 3.50 | Rapid 2.15

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So stellen die Trainer auf

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Gorenc-Stankovic, Dante - Ljubic - Hierländer, Kuen - Kiteishvili - Yeboah, Jantscher

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Greiml, D. Ljubicic, Ullmann - Petrovic, Schuster - Schick, Knasmüllner, Fountas - Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

Sturm Graz gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport 13.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Sturm Graz gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie