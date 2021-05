Auf den LASK wartet am heutigen Sonntag die nächste richtungsweisende Partie, wenn die Linzer Athletiker zu Hause auf den FC Red Bull Salzburg treffen. Die Bullen machten am vergangenen Mittwoch zwar die achte Meisterschaft in Folge klar, schenken werden sie den Linzern aber bestimmt nichts. Für den LASK wiederum geht es in den letzten beiden Spielen darum, zumindest den dritten Tabellenplatz zu erreichen.

Dominik Thalhammer: "Es kann natürlich sein, dass sie auch einmal ein paar Prozentpunkte weniger auf den Platz bringen"

„Bei unserem Sieg gegen den WAC habe ich einen LASK gesehen, der an sich geglaubt hat. Einen LASK, der sein Potential abgerufen hat und dem Gegner keine Chance gelassen hat", resümierte Dominik Thalhammer nach dem überzeugenden 4:0-Sieg gegen den WAC. Aus diesem Spiel könne man auch "für Sonntag einiges mitnehmen, wenngleich es gegen Salzburg immer unglaublich schwer ist. In so einem Spiel entscheiden Kleinigkeiten - wenn wir unsere Leistung wie gegen den WAC hochkonzentriert abrufen, ist auch am Sonntag etwas möglich", so der LASK-Coach weiter.

Laut Thalhammer solle man jedoch nicht darauf hoffen, dass die Mozartstädter aufgrund des geschafften Meistertitels ein, zwei Gänge zurückschalten und nicht mehr hundertprozentig fokussiert sein werden: „Wenn man sich die Historie der letzten Jahre anschaut, dann war Salzburg, auch wenn sie ihre Ziele schon erreicht haben, immer noch da. Das ist eine absolut professionelle Mannschaft. Der Trainer (Jesse Marsch; Anm. d. Red.) spricht auch immer von einer großen Mentalität dieser Mannschaft. Ich glaube, aufgrund der Feiern darf man nicht darauf hoffen, aber trotzdem kann es natürlich sein, dass sie auch einmal ein paar Prozentpunkte weniger auf den Platz bringen", betonte der 50-Jährige.

Jesse Marsch stellt vor der Partie in Pasching klar, dass man "noch zwei Siege feiern" wolle. Es könnte jedoch einige personelle Änderungen geben: „Wir wissen jetzt noch nicht genau, wer am Sonntag von Beginn an dabei sein wird. Aber wir haben momentan ein paar leicht angeschlagene Spieler bzw. etliche, die zuletzt eine hohe Belastung hatten. Sicher kommen ein paar frische Spieler zum Einsatz, doch egal wer am Platz stehen wird: Unser Ziel ist noch eine souveräne Leistung und ein Sieg.“

