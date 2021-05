Außergewöhnliche Szenen haben sich heute in der ersten Halbzeit beim Bundesliga-Spiel LASK gegen Red Bull Salzburg (Live-Ticker LASK - Red Bull Salzburg) abgespielt. Binnen 128 Sekunden klingelte es in Pasching gleich dreimal: Zunächst brachte Eggestein die Linzer in Führung (19.), ehe Mwepu per Slapstick-Tor (20.) und Okafor (21.) das Spiel in Windeseile drehten.

Kurz vor der Pause legte Patson Daka einen Treffer drauf und erhöhte auf 3:1 für die Bullen. Aktuell läuft die zweite Hälfte.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media