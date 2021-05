Rapid-Trainer Didi Kühbauer fand nach dem 1:4-Debakel gegen Sturm Graz in der 31. Runde der Bundesliga klare Worte und kritisierte den Auftritt seiner Mannschaft scharf: "Wenn man gegen Sturm spielt, dann muss man in die Zweikämpfe gehen. Das haben wir heute total vermissen lassen und dann kriegst du so eine Niederlage - da brauchen wir uns nicht wundern", so Kühbauer gegenüber Sky Sport Austria.

Didi Kühbauer: "Die Plätze zwei und drei sind die, die wir anvisieren"

"Wir hatten es in der Hand und hätten es nach Hause spielen können, aber wenn man keine Zweikampfführung hat, dann kann man gegen keine Mannschaft der Welt gewinnen", stellte Kühbauer klar.

Nun müssen die Hütteldorfer gar um die Vizemeisterschaft zittern, nachdem Sturm mittlerweile punktegleich auf dem dritten Rang liegt. Schlechter als Tabellendritter können die Grün-Weißen aber nicht mehr werden. Das einzig Positive für Kühbauer am heutigen Abend war die Niederlage des LASK gegen Salzburg: "Das Schlechteste war es sicher nicht. Es war gut für uns und zeigt von sportlicher Fairness der Salzburger", so der Rapid-Trainer.

Am kommenden Samstag trifft Rapid daheim vor 3000 Zuschauern auf den LASK: "Wir wollen ein anständiges Spiel abliefern, können nicht mehr auf Platz vier abrutschen. Die Plätze zwei und drei sind die, die wir anvisieren. Wir werden alles daran setzen, dass wir den zweiten Platz machen", gibt Kühbauer die Devise aus.

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller