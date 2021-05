Mit einem 2:2-Remis gegen RB Leipzig hat der VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag das Ticket für die Gruppenphase der UEFA Champions League gelöst. Mittendrin statt nur dabei: ÖFB-Legionär Xaver Schlager, der aus der Startelf der Wölfe nicht wegzudenken ist. In der Sky-Sendung "Die Abstauber" sprach der ÖFB-Legionär über den VfL Wolfsburg, die Königsklasse sowie über die Europameisterschaft.

Xaver Schlager blickt der Champions League mit großer Freude entgegen: „Mal schauen, ob ich spielen darf, es ist noch eine Zeit hin, es gibt so viele coole Spieler, auf die man treffen würde, ich will da jetzt keinen hervorheben.“

Über seine Ziele mit dem VfL Wolfsburg meint der 23-Jährige: „Den Cup gibt es noch, ich kann noch viel erreichen. Wir haben ein gutes Jahr gespielt, im Cup war sicherlich mehr drinnen, wir sind ein bisschen blöd ausgeschieden. Es ist schwierig, wenn man Mannschaften wie Bayern, Dortmund und Leipzig dabei hat, dass du Meister wirst. Da müssen sie auslassen und du brauchst ein besonders gutes Jahr.“

Das Leben in Wolfsburg beschreibt der gebürtige Linzer so: „Es gibt nicht so viele Sachen, aber man kommt zurecht, ein paar Insidersachen, wo man super Sachen erleben kann. Es ist jetzt nicht die Metropole, aber man macht das Beste daraus und wenn man in Wolfsburg leben kann, kann man überall leben.“

Eine Rückkehr nach Österreich kann sich Schlager durchaus vorstellen: „Xaver Schlager wird wahrscheinlich wieder mal in Österreich spielen, vielleicht nicht mehr bundesligatauglich, aber in einer schönen unteren Liga. Abwarten und schauen, wie mein Körper mitmacht, ich habe es eigentlich schon geplant.“

Über die bevorstehende Europameisterschaft sagt Schlager: „Je nachdem wie die ersten Spiele verlaufen, sind wir sicherlich ein schwieriger Gegner für alle Mannschaften. Wir müssen es auch im Kopf angehen, dass wir sagen: Okay, wir sind nicht wie die Brasilianer, die alles in Grund und Boden spielen, aber wir sind eklig und können jedem Gegner Probleme bereiten.“

von Ligaportal, Foto: SID