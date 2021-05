Das Kapitel von Dogan Erdogan beim türkischen Erstligisten Caykur Rizespor ist Ende April mit einer Vertragsauflösung zu Ende gegangen. Seither befindet sich der 24-Jährige gemeinsam mit seinem Berater Okan Ekmekci auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Ligaportal.at fragte bei seinem Manager nach, wie der aktuelle Stand der Dinge in Sachen Klubsuche aussieht.

„Wir haben uns vorgestellt, dass eine Rückkehr nach Österreich zu einem Topklub in Frage kommen könnte“

Mit Rückblick auf die Zeit bei Trabzonspor und Caykur Rizespor sagt Okan Ekmekci: „Dogan ist in die Türkei gewechselt, weil er den großen Sprung machen wollte. Er war bei Trabzonspor, hat dort über 30 Spiele gemacht. Er hat teilweise von Anfang an gespielt und ist auch immer wieder mal reingekommen, aber er wollte einfach ein Stammspieler werden - das hat ihm damals Caykur Rizespor versprochen. Deswegen haben wir auch den Transfer gemacht. Dort gab es dann aber drei Trainerwechsel und alle drei Trainer haben nicht so auf ihn gesetzt, wie wir uns das gedacht haben.“ Ende April wurde der Vertrag dann aufgelöst.

Nun befindet man sich eifrig auf der Suche nach einem neuen Klub und denkt dabei auch ernsthaft an eine Rückkehr nach Österreich: „Wir haben uns vorgestellt, dass eine Rückkehr nach Österreich zu einem Topklub in Frage kommen könnte“, so Ekmekci. Die beiden Wiener Großklubs Rapid und Austria Wien spielen da eine Rolle. Mit der Wiener Austria habe es bereits Gespräche gegeben, verrät sein Berater, doch um die aktuelle finanzielle Situation der Veilchen weiß man ohnehin Bescheid.

"Wir brauchen eine Spielgarantie"

„Es ist schwierig, weil die Gehaltsleistung von Dogan momentan sehr hoch ist. Er hat in den letzten Jahren sehr gut verdient. Daher wird es nicht einfach sein, in Österreich einen Verein zu finden, der Dogan bezahlen kann, aber es wäre interessant, wieder Anlauf zu unternehmen“, führt Okan Ekmekci aus. Mit Dogan Erdogans Ex-Klub LASK habe es noch kein Gespräch gegeben: „Ich persönlich habe mit Jürgen noch nicht darüber gesprochen, aber er weiß ja Bescheid über Dogan. Der LASK wird für Dogan immer einen hohen Stellenwert haben. Wir wollen - falls er wieder nach Österreich zurückkommt - dass alles gut funktioniert, alles Hand und Fuß hat und er sich wieder zeigen und präsentieren kann“, schildert sein Berater.

Auch aus der Türkei gebe es „viele Interessenten, weil ein Spielertyp wie er dort immer gefragt ist“, sagt Ekmekci. In Italien schaue man sich ebenfalls um. Es muss aber für Dogan passen und es ist schwierig, wenn ein Verein sagt, er käme schon in Frage, aber es ist nicht sicher, dass er die Garantie bekommt, zu spielen. Wir brauchen eine Spielgarantie“, sagt Okan Ekmekci abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Fotos: Harald Dostal/fodo.media, Okan Ekmekci