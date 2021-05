Leo Greiml: Ich habe schon ein bisschen gebraucht. Man kommt als junger Bursche rein und dann rennt es ein bisschen unglücklich. Es war eigentlich ein gutes Match, aber halt unglücklich. Zwei Tage später war dann eh gleich das Retourmatch, aber leider haben wir es dann nicht in den Europacup geschafft. Dann war eh schon Urlaub und ich konnte das alles abhaken.

Ligaportal.at: Du konntest aber zeigen, dass großes Potential in dir steckt und du dich stetig weiterentwickelst...

Leo Greiml: Seit der Meistergruppe geht es bergauf. Im Herbst war ich leider zwei, drei Wochen verletzt. Da war es auch nicht so einfach, wieder zurückzukommen. Der ganze Herbst war ein bisschen schwierig für mich. Im Frühjahr war es dann wieder richtig gut. Im Endeffekt muss ich mich in jedem Training und Spiel beweisen, dass ich mein Leiberl hab und spielen darf.

Ligaportal.at: Letzten Sommer hattest du ein Angebot aus Belgien vorliegen, doch du hast dich für einen Verbleib bei Rapid entschieden. Kommt es in diesem Sommer zu einem Wechsel? Ist eine Vertragsverlängerung bei Rapid über den Sommer 2022 hinaus ausgeschlossen?

Leo Greiml: Da müsste das Gesamtpaket passen. Mit 19 Jahren wegzugehen, ist auch nicht so einfach. Ich möchte mich in der Bundesliga so richtig durchsetzen. Ich glaube, wenn ich noch ein paar Jahre in der Bundesliga auf dem Buckel habe, dann wäre das auch nicht so schlecht. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen.