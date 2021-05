Auch in Hütteldorf wird es am letzten Spieltag der Meistergruppe nochmal so richtig spannend, wenn der SK Rapid Wien auf den LASK trifft. Vor dem Hit liegen die Grün-Weißen mit 33 Punkten auf Rang zwei. Vom LASK (30 Punkte) können sie nicht mehr überholt werden. Die Linzer Athletiker müssen aufpassen, dass sie nicht auf Rang fünf zurückfallen.

Didi Kühbauer: "Es wäre schlimm, dem LASK eine Krise anzukreiden"

"Unser Saisonziel war es, unter die besten drei zu kommen. Wir streben den zweiten Platz an. Sollten wir das nicht schaffen, wäre es für mich trotzdem eine sehr gute Saison", stellt Rapid-Trainer Didi Kühbauer klar. Die letzten drei Niederlagen in Folge möchte der gebürtige Burgenländer nicht überbewerten, was die Bewertung der ganzen Saison betrifft: "Ich werde mir die Saison von drei Spielen nicht schlechtreden lassen", so Kühbauer.

Die jüngste Bilanz der Hütteldorfer gegen den LASK kann sich sehen lassen: Die vergangenen sechs Duelle endeten mit einem Unentschieden sowie mit fünf Rapid-Siegen. "Aber es wäre schlimm, dem LASK eine Krise anzukreiden. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die gut gegen den Ball arbeitet", meint der Rapid-Trainer.

LASK-Trainer Dominik Thalhammer meint vor dem Spiel: „Auf uns wartet ein echtes Schnittspiel, für beide Teams geht es um sehr viel. Wir können und wollen den vierten Platz aus eigener Kraft fixieren - der internationale Startplatz ist unser erklärtes Ziel. Dazu müssen wir noch einmal alles in die Waagschale werfen: Hohe Intensität, Zweikampfstärke und volle Überzeugung in unsere Qualitäten", wird LASK-Coach Dominik Thalhammer in einer Aussendung des Vereins zitiert.

So könnten die Teams spielen

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac - Schick, D. Ljubicic, Petrovic, Ullmann - Knasmüllner, Fountas - Kara

LASK: Schlager - Filipovic, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Eggestein, Balic

Rapid Wien gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live um 17 Uhr auf Sky Sport 13.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Rapid Wien gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media