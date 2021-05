Nach dem letzten Spiel von Jesse Marsch als Trainer von Red Bull Salzburg bekommen die Bullen den Meisterteller überreicht. Davor will sich der Serienmeister gebührend von seinen Fans (3000 dürfen in die Red-Bull-Arena kommen) verabschieden. "Wir freuen uns sehr, dass wir den Meisterteller in der Red Bull Arena vor Fans entgegennehmen dürfen", sagt Geschäftsführer Stephan Reiter.

Letztes Spiel für Jesse Marsch als Salzburg-Coach

„Die Tiroler sind der erste Gegner, gegen den wir in der Meisterrunde verloren haben. Daran erinnern wir uns noch gut. Jetzt wollen wir vor unseren Fans und mit dem Meisterteller noch eine gute Leistung liefern und hoffen auf ein super Spiel zum Abschluss", betont Salzburg-Coach Jesse Marsch.

Über mögliche Emotionen bei seinem letzten Spiel für den FC Red Bull Salzburg sagt Marsch: „Das glaube ich schon! Es waren bereits in den letzten Tagen und Wochen viele Emotionen dabei. Wenn man zurückdenkt, wo wir vor zwei Jahren waren und wo wir heute stehen, ist das wirklich ein Wahnsinn. Wir hatten dabei so viel Spaß und so viel Freude. Und das Schönste ist für mich, dass wir all das als Gruppe, als Team erreicht haben, wo so viele ihren Beitrag geleistet haben.“

Andreas Ulmer freut sich auf das erste Spiel mit Fans seit mehreren Monaten: „Wir vermissen unsere Fans sehr, und wir vermissen es, dass Menschen im Stadion sind. Gerade bei so großen Momenten wie einer Titelehrung schmerzt es ganz besonders. Deshalb werden wir das Spiel und die Feier danach sicher genießen und freuen uns schon sehr darauf.“

Thomas Silberberger: "Das wird sicher das schwierigste Auswärtsspiel der Saison"

Thomas Silberberger vor dem Spiel gegen die Bullen: „Wir werden natürlich vor dem Spiel Spalier stehen, weil es sich gehört, den österreichischen Meister zu ehren. Aber ich hoffe, dass wir dann zu Spielbeginn die Tugenden, die wir in den letzten Wochen häufig zeigen konnten, noch einmal auf den Platz bringen. Es wird mit Sicherheit wieder ein lässiges Match, in das wir als krasser Außenseiter gehen. Salzburg wird sich das erste Mal vor Publikum meisterlich präsentieren wollen. Da wird die stärkste Salzburger Mannschaft am Feld sein, die zur Verfügung steht. Das wird sicher das schwierigste Auswärtsspiel der Saison.“

Man werde "das stärkste Team aufbieten", verspricht der WSG-Coach. "Vor einiger Zeit haben wir es geschafft, die Salzburger zu schlagen, als einziges Team in der Meistergruppe. Das macht uns schon ein wenig stolz.“

So könnten die Teams spielen

RB Salzburg: Mantl - Kristensen, Ramalho, Solet, Ulmer - Okafor, Camara, Junuzovic, Aaronson - Daka, M. Berisha

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Petsos, Naschberger, Rieder - Pranter, Baden Frederiksen

Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport 12.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures