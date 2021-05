Bleibt Markus Schopp ein weiteres Jahr beim TSV Hartberg oder macht der Erfolgstrainer den nächsten Schritt? Dass der 47-Jährige in der Oststeiermark bleibt, ist eher unwahrscheinlich. Die Wiener Austria soll das große Bestreben haben, den gebürtige Grazer als Nachfolger von Peter Stöger an den Verteilerkreis zu lotsen.

"Es wäre natürlich ein nächster Schritt für mich als Trainer"

Nach der klaren 0:3-Niederlage gegen die Austria im Europacup-Playoff-Halbfinale äußerte sich Markus Schopp zu seiner Zukunft. Eine Entscheidung habe er noch nicht getroffen. Dennoch gab der Noch-Hartberg-Coach ein Statement ab, das sich bereits schwer nach einem Abschied angehört hat.

"Die Wiener Austria ist ein absoluter Topverein, der momentan eine sportlich schwierige Phase durchläuft, aber da gibt es auch andere große Vereine in Österreich, die Ähnliches durchlaufen sind. Es wäre natürlich ein nächster Schritt für mich als Trainer. Die Austria ist ein Verein, der sehr viel Potential hat und extrem spannende und junge Spieler hat, die sich in den letzten eineinhalb Jahren richtig gut entwickelt haben. Grundsätzlich ist es sehr viel, was der Verein anbietet. Es ist etwas, über das man sich Gedanken machen muss", betonte Markus Schopp im Interview mit Sky Sport Austria.

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller