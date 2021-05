Sturm-Sportchef Andreas Schicker hatte zuletzt öfters betont, dass er David Nemeth noch gerne ein weiteres Jahr von Mainz 05 ausgeliehen hätte. Nun steht aber fest, dass der 20-jährige Innenverteidiger zu seinem Stammverein nach Deutschland zurückkehren wird. Das gibt sein Management auf Instagram bekannt.

"David hat nun gute Gespräche mit den Verantwortlichen in Mainz geführt und wird diesen Sommer nach Mainz zurückkehren, um dort die nächsten Entwicklungsschritte zu vollziehen. Wir möchten uns bei Sturm Graz bedanken, die David diese Saison herausragend gefördert haben und freuen uns nun auf die nächsten Aufgaben in Mainz", heißt es in einem Posting.

Andreas Schicker sagt in der Kronen Zeitung: „Er hat ein gutes Gespräch mit dem Trainer gehabt und uns dann gleich angerufen. Das ist eben das Risiko einer Leihe", so der Sportchef der Grazer. Ganz aufgegeben hat Schicker eine weitere Leihe aber nicht: „Vielleicht wendet sich das Blatt im Sommer ja noch", so Schicker weiter.

Dennoch hält man nun die Augen offen: „Ein Innenverteidiger hat jetzt Priorität, wir haben uns natürlich etwas überlegt. Mit Geyrhofer, Wüthrich und Stankovic sind wir ja trotzdem gut aufgestellt.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller