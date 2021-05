Der SKN St. Pölten steht vor dem Abstieg aus der Tipico Bundesliga. Die Niederösterreicher gingen am Mittwoch im Hinspiel der Relegation gegen Austria Klagenfurt 0:4 unter. Daniel Schütz zeigte sich über die Leistung der Wölfe entsetzt und fand im Interview mit Sky Sport Austria ganz klare Worte.

"Es ist einfach ein Skandal"

Daniel Schütz: "Ich kann es nicht erklären. Die Leistung ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Da brauchen wir nichts schönreden", wütete der 29-Jährige. Und Schütz legte nach: "Es war so, als hätten wir gegen eine Bundesligamannschaft gespielt und wir wären ein Mitläufer in der 2. Liga. Es ist einfach ein Skandal. Jeder muss sich hinterfragen nach dieser Leistung", stellte er klar.

Große Hoffnungen hat Daniel Schütz für das Rückspiel am Samstag nicht mehr: "Wir werden uns am Samstag so gut wie möglich verkaufen, aber im Endeffekt ist es eh schon entschieden, wenn wir uns ehrlich sind."

