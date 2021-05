Im Rückspiel der Relegation zwischen dem SKN St. Pölten und Austria Klagenfurt am Samstag ist es in der Schlussphase zu einem hässlichen Frustfoul gekommen. Ohne Rücksicht auf Verluste sprang Robert Ljubicic seinem Gegenspieler Markus Pink in der 88. Minute von hinten gegen den Knöchel und sah völlig zu Recht Rot.

Peter Pacult: "Es kann nicht abgetan sein mit einem Spiel Sperre"

Der Strafsenat der Bundesliga wird in den kommenden Tagen über die Strafe entscheiden. Klar ist: Rapid Wien, Robert Ljubicics künftiger Arbeitgeber, wird wohl länger auf den Neuzugang verzichten müssen.

Klagenfurt-Coach Peter Pacult zeigte sich über die brutale Attacke entsetzt: „Ich hoffe für ihn, dass ihm das nie passiert. Es war fahrlässig, ich hoffe, dass die Liga reagiert, es kann nicht abgetan sein mit einem Spiel Sperre. Völlig unnötig zwei Minuten vor Schluss und gesundheitsgefährdend. Ich wünsche ihm alles Gute bei Rapid, er ist ein toller Spieler, aber ich hoffe, dass ihm das selber nicht passiert.“

von Ligaportal; Foto: Screenshot Sky