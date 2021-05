„Ich möchte auf jeden Fall in die Bundesliga“, hatte Turgay Gemicibasi im November des Vorjahres in einem Interview mit Ligaportal.at gemeint. Dieses Ziel hat der 25-Jährige nun erreicht: Der Deutsch-Türke wird seinen Vertrag bei Meister Blau-Weiß Linz, der ja nicht um eine Lizenz für die Bundesliga angesucht hat, nicht verlängern und wird bei Aufsteiger Austria Klagenfurt anheuern. Eine Einigung wurde bereits erzielt.

„Der ausschlaggebende Punkt war der, dass Klagenfurt ausdrücklich mitgeteilt hat, dass Turgay ihr absoluter Wunschspieler ist"

Auf Ligaportal-Nachfrage bestätigt Gemicibasis Berater Rene Ronneberger, dass man sich mit Austria Klagenfurt einig sei. Gemicibasi befindet sich aktuell im Urlaub in Dubai. „Sobald er zurück ist, werden die Verträge unterschrieben“, sagt Ronneberger am Montag. „Es besteht Einigkeit über einen Wechsel zu Austria Klagenfurt und es fehlt letztendlich nur mehr die Tinte unter dem Vertrag sowie der obligatorische medizinische Check. Die Bundesliga ist für Turgay der nächste richtige Schritt“, ist sein Berater fest überzeugt.

Zudem verrät Ronneberger: „Als wir die Gespräche mit Klagenfurt angefangen haben, war noch nicht klar, ob sie in die Bundesliga gehen oder nicht.“ Die ersten Gespräche habe es am vorletzten Spieltag der 2. Liga gegeben. Mit anderen Bundesligisten sei man „im Austausch gewesen“, zu einem „konkreten Endergebnis“ kam es aber nicht. „Der ausschlaggebende Punkt war der, dass Klagenfurt ausdrücklich mitgeteilt hat, dass Turgay ihr absoluter Wunschspieler ist. Die Bemühungen und Vorgehensweise von Klagenfurt waren einfach das i-Tüpfelchen“, führt Rene Ronneberger weiter aus. Gemicibasis Berater spricht von einem absoluten „Happy End“.

Turgay Gemicibasi: "Ich bin heiß auf die Vorbereitung, auf die neue Saison und freue mich auf die neue Herausforderung"

Turgay Gemicibasi selbst erläutert, warum er sich für einen Wechsel zum Aufsteiger in die Bundesliga entschieden hat: „Sie haben sich sehr für mich eingesetzt. Ich war ihr Wunschspieler und das unabhängig von der Liga. Sie sind für mich nach Linz gefahren, haben sich mit mir getroffen und mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Die anderen Angebote waren für mich dann zweitrangig. Die Gespräche mit Herrn Imhof und Herrn Gärtner waren sehr positiv. Ich bin extrem froh, künftig ein Teil von Austria Klagenfurt sein zu dürfen - in dieser schönen Stadt, in diesem Topverein, der in die Bundesliga gehört. Ich bin heiß auf die Vorbereitung, auf die neue Saison und freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt der 25-Jährige gegenüber Ligaportal.at.

In der abgelaufenen Saison zeigte Turgay Gemicibasi mit sechs Toren und zehn Vorlagen in 30 Pflichtspielen auf. Der defensive Mittelfeldspieler hat damit einen maßgeblichen Beitrag zur großartigen Meistersaison des FC Blau-Weiß Linz geleistet.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media