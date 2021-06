Esad Bejic, Florian Fischerauer, Mathias Gindl und Matteo Meisl gehen mit dem FK Austria Wien in die Zukunft. Während die Innenverteidiger Bejic und Meisl sowie Torhüter Gindl ihre auslaufenden Verträge verlängern, wird Mittelfeldspieler Fischerauer nach seiner Leihe fest verpflichtet. Das gibt der Bundesliga-Klub am Mittwoch bekannt.

Austria Wien bindet mit Esad Bejic, Mathias Gindl und Matteo Meisl drei vielversprechende und talentierte Spieler der Young Violets weiter an den Verein. Dazu konnte der zuletzt vom FCM Traiskirchen ausgeliehene Florian Fischerauer fest verpflichtet werden. Das klare Ziel aller Spieler und der Austria ist es, die positive Entwicklung des vergangenen Jahres und den Weg in Richtung Bundesliga fortzusetzen.

Esad Bejic wechselte 2014 in den Nachwuchs von Austria Wien und durchlief anschließend die gesamte Akademie. Im Sommer 2018 feierte der 25-fache Nachwuchsnationalspieler sein Debüt in der 2. Liga. Nach einer schweren Knöchelverletzung im Jänner 2019 fiel Bejic mehrere Monate aus und hatte danach lange Zeit mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich zu kämpfen. Sein Pflichtspiel-Comeback feierte er im letzten Spiel der Saison 2019/20, endgültig zurück ist er seit April 2021. Im Frühjahr der abgelaufenen Spielzeit kam der 20-Jährige auf neun Einsätze in der 2. Liga, sechs davon über die volle Distanz.

Florian Fischerauer galt früh als großes Talent im österreichischen Fußball, wurde jedoch von zwei Kreuzbandrissen im Sommer 2015 und Frühjahr 2017 lange ausgebremst. Zur Saison 2020/21 wechselte der heute 22-Jährige von der Admira zu Traiskirchen, von wo ihn Austria Wien im Jänner 2021 ausgeliehen hatte. Fischerauer kam im Frühjahr zu 14 Einsätzen für die Young Violets und erzielte dabei vier Treffer. Mit ihm in der Startelf holten die Veilchen in sieben Spielen vier Siege, spielten zweimal remis und mussten lediglich eine (Last-Minute-)Niederlage hinnehmen.

Mathias Gindl kam im Sommer 2018 aus der Akademie St. Pölten zur Austria. Sein Debüt bei den Young Violets feierte er am 5. Oktober 2018, davor und danach kam er immer wieder auch noch bei der U18 zum Einsatz. Nach der Wiederaufnahme der Saison 2019/20 im Juni 2020 war Gindl als Stammkeeper der Young Violets mit fünf zu-Null-Spielen und nur neun Gegentoren in zehn Spielen maßgeblich am vierten Platz in der 2. Liga beteiligt. In der abgelaufenen Spielzeit stand der 21-Jährige 14-mal im Tor.

Matteo Meisl wechselte ebenfalls 2018 von Red Bull Salzburg zu Austria Wien und kam auch gleich im allerersten Spiel der Young Violets überhaupt zum Einsatz. In der Saison 2018/19 switchte Meisl zwischen Akademie und 2. Liga, ehe er sich zur Saisoneröffnung 2019/20 gegen Manchester United U23 schwer verletzte. Nach der Schockdiagnose Knöchelbruch fightete sich Meisl zurück und feierte zum Restart der Meisterschaft sein Comeback. 2020/21 kam der 20-Jährige auf insgesamt 24 Einsätze für die Young Violets.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller